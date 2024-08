Il cosplay di Rogue degli X-Men da Lada Lyumos ci porta nella Terra Selvaggia

Si tratta della misteriosa regione preistorica del Marvel Universe che si trova sotto l'Antartide, in cui vivono ancora i dinosauri e pericolosi mutanti come Sauron, nonché gli eroici barbari Ka-Zar e Shanna.

Il tocco di Rogue

"Persino nelle zone più feroci della Terra Selvaggia, il mio tocco è la cosa più pericolosa che ci sia", ha scritto la modella nel suo post su Instagram. Nel frattempo sale l'attesa per la seconda stagione della serie animata X-Men '97.

Tornando invece al personaggio di Rogue, si tratta naturalmente di un punto di riferimento non solo per gli appassionati di fumetti, ma anche per le cosplayer: finora l'hanno interpretata in maniera brillante modelle come missbri, Kalinka Fox e Lily Andrews.