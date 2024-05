X-Men ‘97, quanto manca alla seconda stagione? Marvel dice che dovete avere pazienza

"L'animazione richiede molto tempo per essere realizzata, come sicuramente saprete", ha detto Winderbaum. "C'è stato un grande pezzo su questa cosa nella seconda stagione di Invincible. L'hanno fatto così bene che è il massimo. E ci vuole molto tempo. Poiché lo studio vuole vedere quanto successo fa la prima stagione prima di dare il via libera alla seconda, c'è un ritardo. Noi siamo stati abbastanza fortunati da ottenere il via libera prima della messa in onda, quindi forse c'è meno ritardo. La gente dovrà essere paziente con noi".

X-Men '97 , la serie animata di Marvel, è stata un successo e gli spettatori non vedono l'ora di vedere la seconda stagione . Un dirigente di Marvel ha però sottolineato che i fan dovranno essere pazienti perché ci vuole del tempo per la realizzazione di un prodotto di questo tipo.

Lo showrunner di X-Men '97 è stato licenziato

X-Men '97 è in streaming su Disney Plus

La seconda stagione è molto attesa, ma vi è una nota negativa legata alla sua produzione: lo showrunner è stato licenziato. Parliamo di Beau DeMayo, che ha lavorato alla prima stagione e ha da poco parlato di quanto è successo, sebbene non sia dato sapere perché sia stato allontanato.

"Ho scritto molto della seconda stagione", ha detto DeMayo. "Tuttavia, a differenza della Stagione 1, non sarò pesantemente coinvolto o a capo della produzione, delle registrazioni del cast, del design, dell'editoriale, della post, della musica, ecc. e non farò alcuna riscrittura della produzione per quanto riguarda la visione creativa dello show".

"Per questo ho detto che non posso parlare della seconda stagione", ha aggiunto. "Ma non vedo l'ora di vedere il prodotto finale con tutti voi quando andrà in onda. Ho grandi speranze".

