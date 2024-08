I giochi di Ys e The Legend of Heroes arriveranno in Occidente più rapidamente, promette NIS America

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'editore che si occupa della localizzazione, il marketing e la distribuzione delle versioni occidentali di Ys, The Legend of Heroes e gli altri titoli di Nihon Falcom, a cui spesso i fan danno la colpa per i lunghi tempi di attesa. In un'intervista con PC Gamer, Alan Costa di NIS America, ha spiegato che il publisher ha recepito forte e chiaro il messaggio dei fan, come dimostrano anche le ultime pubblicazioni.

Localizzazione più rapida, ma non a discapito della qualità

Ad esempio, Ys 10: Nordics arriverà nei nostri lidi il 25 ottobre, con poco più di un anno di attesa rispetto al lancio in Giappone. Non è poco, ma parliamo comunque di tre mesi in meno rispetto alle tempistiche del precedente capitolo. E, ancora, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak è arrivato nei nostri negozi il mese scorso, ma il sequel ha già un periodo di uscita fissato ai primi mesi del 2025, una situazione impensabile fino a pochi anni fa.

Uno dei personaggi di The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

"Non posso parlare nello specifico di ciò che abbiamo fatto internamente per farlo, ma posso dire che abbiamo lavorato duramente per assicurarci di localizzare [i giochi Falcom] più rapidamente", ha riferito Costa.

"Abbiamo recentemente annunciato che Trails Through Daybreak 2 uscirà l'anno prossimo, il che rappresenta una riduzione sostanziale in termini di tempistiche che avevamo per i giochi Trails. E come si può probabilmente intuire, stavamo anche lavorando a Ys 10 in contemporanea".

Costa ha aggiunto che al tempo stesso, NIS America vuole mantenere alta la qualità delle traduzioni, che rimane la priorità del publisher. "Ci si può aspettare un periodo di attesa, per il fatto che questi giochi vengono pubblicati in Giappone e noi li pubblichiamo su licenza", ha detto Costa. "Ma vogliamo ridurre questa tempistica".

"Vogliamo far uscire i giochi il più velocemente possibile, ma non a scapito della qualità della localizzazione... Trovare questo equilibrio è qualcosa su cui lavoriamo da anni, e stiamo migliorando. Speriamo quindi di poter continuare a vedere diminuire il tempo che intercorre tra il lancio in Giappone e l'uscita dei giochi in Nord America e in Europa, oltre a un alto livello di qualità della localizzazione".