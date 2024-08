Due video gameplay di Delta Force: Hawk Ops presentano le modalità Hazard Operations e Havoc Warfare

Continua la campagna promozionale dello sparatutto free-to-play Delta Force: Hawk Ops, sia per far conoscere il titolo al pubblico che incentivarlo a provare l'Alpha su PC attualmente in corso, con due video che presentano e spiegano le dinamiche di Hazard Operations, ovvero la componente extraction shooter del gioco, e Havoc Warfare, il multiplayer classico con battagli su larga scala 32 v 32.

In Hazard Operations partecipano squadre da tre giocatori che impersoneranno gli Operatori del gioco, ognuno caratterizzati da gadget ed equipaggiamento differenti che può essere personalizzato tramite il loadout. I match si svolgono in mappe di grosse dimensioni, con vari punti di interesse come cittadine e fortini, in cui i giocatori dovranno vedersela con nemici guidati dall'IA e squadre avversarie di altri giocatori, eventi casuali e completare missioni di vario genere, per mettere le mani su equipaggiamento e bottino, per poi raggiungere il punto di estrazione e completare la missione.