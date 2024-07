The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 annunciato con periodo di uscita in occidente

Proprio in occasione dell'uscita del primo capitolo, NIS America ha annunciato anche l'arrivo di The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 in occidente, con un periodo di uscita fissato per l'inizio del 2025 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Il gioco è già disponibile in Asia e Giappone, ma arriverà in occidente solo all'inizio del prossimo anno, mentre il primo capitolo è stata lanciato proprio questa settimana da queste parti. Si tratta di un seguito diretto del precedente, che racconta il prosieguo della storia.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 porta con sé anche alcune novità sul fronte del sistema di combattimento e della gestione dei personaggi, con anche una struttura particolare delle missioni.