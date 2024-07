Nintendo Switch Pro? Questo modello modificato con 8 GB di RAM ci va vicino, con GTA 5, FF7 Remake a altro

Lo youtuber Naga ha effettuato un'operazione davvero molto interessante, modificando un Nintendo Switch con nuove implementazioni hardware che gli hanno consentito di far funzionare in maniera piuttosto convincente una serie di titoli che non ci saremmo mai aspettati di vedere su tale console, come GTA 5, Final Fantasy 7 Remake, Call of Duty Black Ops e vari altri.

In effetti, si tratta a tutti gli effetti di una macchina piuttosto diversa, ma all'interno del medesimo chassis originale che fa capire cosa si potrebbe fare con il medesimo form factor, nonché far sognare su quello che sarebbe potuto essere il famoso Nintendo Switch Pro mai realizzato ma a lungo vociferato in ambito videoludico.

Naga ha modificato un Nintendo Switch inserendo 8 GB di RAM e facendo andare la CPU a 2.6 GHz e la GPU a 1.26 GHz, utilizzando Box64 e Wine su L4T Ubuntu 18.04 con un sistema operativo con kernel personalizzato.