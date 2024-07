Nintendo Switch 2 non avrà problemi di disponibilità, la compagnia vuole combattere i bagarini

Nel corso dell'84° meeting degli azionisti di Nintendo, tenutosi nelle ore scorse, il CEO della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha riferito che Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console in arrivo, non avrà problemi di disponibilità al lancio, cosa che dovrebbe anche consentire di combattere il bagarinaggio nel periodo di uscita.

Il fenomeno ha infatti assunto dimensioni preoccupanti nel corso di quest'ultima generazione, quando PS5 e Xbox Series X|S al lancio erano ancora praticamente introvabili a causa dei problemi legati alle linee produttive conseguenti ancora alla pandemia da COVID-19, ma la situazione a questo punto è in gran parte ristabilita.

Alla richiesta di informazioni sull'argomento rivendita attraverso canali non ufficiali, Furukawa ha riferito che i problemi di approvvigionamento dei componenti e produzione sono sostanzialmente risolti e non avranno impatti sull'assemblaggio e la distribuzione della nuova console.