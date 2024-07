Apple Vision Pro, i nuovi contatti con Samsung ed LG sembrano confermare il modello economico

Le specifiche del display per il modello economico di Apple Vision Pro

Le specifiche tecniche richieste da Apple includono una tecnologia white OLED con filtri colorati, una dimensione del pannello tra 2 e 2,1 pollici e una densità di pixel di circa 1700 PPI. Quest'ultimo parametro è notevolmente inferiore rispetto ai microdisplay 4K di Sony utilizzati nel Vision Pro, che vantano una densità di quasi 3400 PPI.

Il prototipo del microdiplay OLED di LG presentato a Displayweek 2024

Questa mossa di Apple, sebbene non confermata, è interessante e non sorprende, considerando i piani dell'azienda di aggiornare il Vision Pro o rilasciare un'edizione più economica. Già l'anno scorso, Apple aveva contattato potenziali fornitori alla ricerca di display a costi inferiori, poiché i microdisplay di fascia alta di Sony sono piuttosto costosi. Si stima che Apple paghi circa 350 dollari per ogni pannello.

La capacità produttiva di Sony è poi limitata e l'azienda non sembra intenzionata ad aumentarla. In passato, Apple aveva contattato i produttori cinesi BOE e Seeya, che già producono microdisplay. Il fatto che ora Apple stia sondando anche Samsung e LG, che non hanno ancora raggiunto la produzione di massa, potrebbe essere legato a preoccupazioni geopolitiche e alla volontà di non dipendere esclusivamente da fornitori cinesi.

Entrambe le aziende coreane sembrano aver accelerato i loro piani sui microdisplay OLED. Durante il Displayweek 2024, Samsung ha presentato il suo ultimo microdisplay OLED da 1,03 pollici basato su un'architettura RGB a emissione diretta, probabilmente sviluppato in collaborazione con eMagin, acquisita da Samsung l'anno scorso. Nello stesso evento, LG Display ha mostrato un impressionante microdisplay OLED 4K da 1,3 pollici con una luminosità di 10.000 nit, grazie all'utilizzo di nuovi materiali OLED e alla tecnologia micro lens array (MLA).

