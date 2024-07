Netflix: le nuove uscite di luglio con poliziotti, anime e vecchie glorie

La piattaforma di distribuzione digitale più famosa del mondo questo mese galleggia nello spazio tra il futuro, il passato e la nostalgia. Siamo a luglio, fa caldo e c'è bisogno di qualcosa di fresco per passare la serata davanti al TV? Tra anime, serie nuove e film vecchi, nelle prossime righe vi consigliamo cosa tenere d'occhio a luglio su Netflix . Diciamo che questo mese ce n'è per tutti i gusti, più o meno.

Tra scritture e riscritture, registi che sono andati e che sono venuti, alla fine è toccato a Mark Molloy riportare Murphy in scena: un Axel Foley invecchiato, ma sempre cazzutissimo, alle prese con sua figlia (Taylour Paige) e tutto il vecchio cast, compresi Judge Reinhold, John Ashton e Paul Reiser. Il sempre bravo Joseph Gordon-Levitt si aggiunge alla cricca per un poliziesco esplosivo pieno di inseguimenti, sparatorie e ironica. Il 3 luglio scopriremo se riuscirà a smarcarsi dalla nostalgia a tutti i costi per raccontarci qualcosa di fresco e coinvolgente lo scopriremo.

Se amate le commedie d'azione, Beverly Hills Cop: Axel F potrebbe essere il film più atteso di luglio ma, tipo, letteralmente visto che è in lavorazione da tipo vent'anni, esattamente da quando Eddie Murphy aveva ammesso che Beverly Hills Cop III era una schifezza e non voleva che la serie finisse così.

È uno degli shonen più longevi che ci siano, insomma, ed è passato per sequel, reboot e rilanci: l'ultima serie anime si è conclusa nel 2006 e la storia riparte proprio da qui, con un episodio riassuntivo che serve a spiegare un po' a tutti i neofiti chi sia Kinnikuman , noto dalle nostre parti anche come Ultimate Muscle, il wrestler alieno che si batte sul ring contro gli avversari più assurdi. La nuova serie animata conta su un cast importante, sulle musiche di Yasuharu Takanashi e sulle animazioni del sempre straordinario Production I.G.

A partire dall' 8 luglio , ogni settimana troveremo su Netflix un nuovo episodio di questa serie che è un po' inedita e un po' revival e anche un po' celebrativa: l'anime di Kinnikuman compie infatti quarant'anni e il manga del duo noto come Yudetamago è in circolazione addirittura dal '79.

Disponibile dal 9 luglio , M3GAN è un film che vi consigliamo di vedere se vi piacciono gli horror a metà tra Chucky la bambola assassina e Scream, ma non dovete prenderlo sul serio: le situazioni assurde e i dialoghi sopra le righe sono pensati apposta per farvi ridere e riflettere, non necessariamente in quest'ordine.

La commedia horror di Gerard Johnstone è stata un po' la rivelazione del 2023: non rivoluziona il genere, non è chissà quale capolavoro cinematografico, ma fa benissimo quello che deve fare senza ricorrere a inutili spaventi o a fiumi di sangue. È peraltro un'inquietante riflessione sui pericoli che rappresenta la tanto chiacchierata intelligenza artificiale , nel caso in cui, in un futuro forse neanche troppo distante, si costruissero delle bambole che potrebbero affezionarsi un tantino troppo alla loro padroncina.

Exploding Kittens

Uno dei giochi di carte più famosi del mondo - ha venduto tipo 35 milioni di copie e recentemente è diventato un gioco mobile - in un cartone animato per adulti su Netflix: cosa potrebbe andare storto? In realtà, lo showrunner Matthew Inman, nonché creatore del gioco di carte originale, ha avuto una buona pensata: visto che era praticamente impossibile trasformarlo in una trama coerente, se l'è inventata di sana pianta. E così, in questa serie, Dio e Satana si incarnano sulla Terra sotto forma di gatti e sono per giunta vicini di casa.

Una scena di Exploding Kittens, disponibile dal 12 luglio

Dio, che è pure doppiato in lingua originale da Tom Ellis, ironicamente famoso per aver interpretato Lucifer nella serie TV omonima, deve risolvere i problemi della sua famiglia umana, proteggerla da Satana e salvare il mondo prima di tornare in Paradiso. Disponibile dal 12 luglio, Exploding Kittens ha tutte le carte in regola per essere una serie divertentissima.