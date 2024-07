Ender Lilies: Quietus of the Knights ha venduto davvero bene, in attesa del seguito

L'account X ufficiale di Ender Lilies: Quietus of the Knights ha aggiornato sulle vendite del gioco, che complessivamente è andato davvero bene, piazzando più di 1,5 milioni di copie . Non sono state date informazioni sull'andamento del seguito, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, disponibile da qualche mese in accesso anticipato per PC.

Per chi non conoscesse questa serie, stiamo parlando di due metroidvania dark fantasy molto amati dai videogiocatori, come dimostrano le recensioni su Steam.

Ender Lilies: Quietus of the Knights conta infatti quasi 31.000 recensioni da parte degli utenti, delle quali il 94% sono positive. Ender Magnolia: Bloom in the Mist, invece, attualmente conta poco più di 3.400 recensioni, delle quali ben il 98% sono positive. Insomma, parliamo di due giochi apprezzatissimi.

I dati di vendita precedenti di Ender Lilies: Quietus of the Knights parlavano di 1,4 milioni di copie vendute. Nel giro di pochi mesi, quindi, ha venduto almeno altre 100.000 copie, probabilmente grazie a varie offerte e periodi di saldo. Attualmente è acquistabile su Steam per soli 10,49€, con uno sconto del 58% rispetto al prezzo standard di 24,99€.

Il gioco ha una storia decisamente intricata, che racconta del lontano regno di Finis, dove un'improvvisa "necropioggia" ha trasformato i viventi in Impuri, ossia delle creature immortali in preda alla follia. Il regno, non avendo contromisure per contrastare l'incomprensibile minaccia, è caduto in rovina. Secoli dopo, l'unica speranza pare essere la giovane Lily che, risvegliatasi in una chiesa, sembra avere il potere di contrastare il male.