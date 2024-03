Ender Magnolia è disponibile ed Ender Lilies festeggia un traguardo di vendite

Binary Haze Interactive ha annunciato che il suo gioco Ender Lilies: Quietus of the Knights ha venduto 1.4 milioni di unità. Ricordiamo che il precedente traguardo di vendite era di 1 milione, segnalato nel febbraio 2023: le copie vendute sono quindi cresciute del 40%. Inoltre, è ora disponibile su PC il suo seguito, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, in versione Accesso Anticipato.

Ender Lilies: Quietus of the Knights è stato pubblicato nel giugno 2021 su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Si tratta di un metroidvania nel quale controlliamo una bambina in grado di purificare guerrieri caduti e renderli suoi alleati: questi combattono per lei, diventando in pratica delle armi da equipaggiare sui vari tasti.