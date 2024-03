LEGO Fortnite si aggiorna a Marasma meccanico: creazione di veicoli e nuovi costumi aggiunti

LEGO Fortnite si è aggiornato e ha raggiunto la versione 29.10, nota come Marasma Meccanico, che introduce una novità molto attesa: la possibilità di creare veicoli così da spostarsi in modo unico all'interno del mondo di gioco. Prima di tutto, vengono proposti tre tipi di veicoli da creare, oltre a quelli personalizzati:

Inoltre, ora troviamo la chiave inglese per "assegnare interruttori e propulsori ai canali". Possiamo poi creare l'Illuminatore , ovvero i fari per i nostri mezzi. Per la ricetta dovete aggiungere Pescetermico all'inventario e un banco da creazione nel mondo di gioco.

Come si alimentano i veicoli? Usando la Compostiera che trasforma i nostri oggetti in biomassa, fertilizzante o terreno a seconda di cosa buttiamo all'interno. Creando biomassa sblocchiamo la ricetta della batteria (che ha bisogno di vetro, spesso disponibile nei cambi dei banditi).

Se preferite però fare le cose a modo vostro, si possono usare le parti di veicolo nella sezione Giocattoli . Per creare un oggetto che sia calcolato da LEGO Fortnite come un veicolo sono però necessari una serie di giocattoli specifici:

I nuovi costumi per LEGO Fortnite in 29.10

Il sedile di LEGO Fortnite

Infine, sono stati aggiunti nuovi costumi in LEGO Fortnite; se possedete già il costume in Fortnite si sbloccherà in automatico anche in LEGO Fortnite:

A.I.M.

Indomani

Carloween

Ani Konda

Archetipo

Asmodeus

Astrea

La regina d'autunno

Azuki

Baba Yaga

Beastmode

Vespa delle ossa

Killer Sorpresa

Coniglio mastino

Jonesy campionato

Chloe Kim

Jules tecnicista da combattimento

Vespa di rame

Intuizione corrotta

Cobalto Celato

Pomina

P4LL4-8

Delirio

Fiore del sogno

Dutch

Hush dinamica

Sephira attaccante d'élite

Elmira

Calcafiamma

Teschiopesce

Acchiappamosche

Fondazione

Freestyle

Gia

Guff

Cybersauro

Ranger spezzacuori

Cordatesa

Hopper

L'Avviatore

Joni la scarlatta

Mastino Koi Zero

Kurohomura

Kimera

Bananetto

Llambro

Mecha-pop

Comandante attacco Mecha

Navigatore attacco Mecha

Megg

Menace

Leader squadra Metallo

Bombardiere alla menta

Coniglietta Penny

Mizuki

Camminatore lunare

Mysteria

Incubunny

Oblio

Rinnegato originale

MVP gruppo

Stella del gruppo

Pilastro

Pigiamargherita

Il Prigioniero

Impulso

Coniglio incursore

Incursore rally

Fenditore alla deriva

Occhi di Brace

Signore della ruggine

Safari

Saura

Sergente Bruma

Ombra

Uccello Ombra

Shogun

Sergente Frittella

Oro schelementa

Supermazza

Cecchino della neve

Sirena Prendi-spie

Paul Position

Coccolone

Stella

Deriva estiva

Picchiatore di palude

Tigre

Banshee avanguardia

Versa

Il visitatore

Volpez

Webster

Wendell

Conny

Coda di rondine

Incursore pimpato

Yee-haa!

Yuki

Zadie

Vi segnaliamo poi che un giocatore di LEGO Fortnite ha ricreato il Fosso di Helm da Il Signore degli Anelli: Le Due Torri.