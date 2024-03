NVIDIA: stop alla produzione delle RTX 40 per fare spazio alle nuove RTX 50?

Largo a "Blackwell"

La lineup NVIDIA GeForce RTX 40

L'indiscrezione proviene da Quasarzone e arriverebbe direttamente dagli esperti sudcoreani. Stando a quanto dichiarato, il team verde avrebbe contattato i principali partner per annunciare un taglio della produzione delle attuali GPU "Lovelace" con l'obiettivo di fare spazio alle prossime GPU "Blackwell".

Secondo gli esperti questa operazione servirebbe a mettere in ordine le scorte, in attesa dell'arrivo della prossima line-up di NVIDIA GeForce RTX 50.

NVIDIA avrebbe poi intenzione di mantenere invariati i prezzi delle RTX 40, che però potrebbero andare incontro ad un calo fisiologico: data la grande domanda, soprattutto in ambito IA, quest'ultima previsione potrebbe però non rivelarsi esatta.

A quanto pare, il mercato asiatico sta già osservando una flessione dei prezzi per le GPU RTX 40 e nei prossimi mesi lo stesso fenomeno potrebbe verificarsi anche sul mercato occidentale.

In ogni caso NVIDIA sarebbe in procinto di spostare la produzione sulle GPU H100, basate sullo stesso processo produttivo, così da recuperare i costi in attesa dell'esordio della prossima generazione di schede video consumer.