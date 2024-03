Microsoft ha problemi con le terze parti, alcuni si chiedono se sviluppare altri giochi Xbox

Chris Dring di GamesIndustry.biz ha riportato una serie di dialoghi avuti con degli sviluppatori presso la Game Developers Conference e pare che una parte degli editori di terze parti abbiano a che ridire della situazione attuale di Xbox. In alcuni casi alcuni editori si stanno anche chiedendo se abbia senso sviluppare la versione Xbox di un gioco.

Sembra che le vendite di Xbox, soprattutto nei mercati al di fuori del Nord America, siano in calo. Questo ha portato molti sviluppatori di terze parti a chiedersi se valga la pena di spendere il tempo extra che spesso è necessario per realizzare il port dei loro giochi per Xbox Series X|S.

"Xbox è davvero in difficoltà come produttore di hardware", ha dichiarato Dring durante un recente episodio del podcast di GamesIndustry.biz. "L'altra cosa che ho sentito - e l'ho sentita da un'azienda molto importante e da un'altra non così importante - è che le prestazioni di Xbox in Europa stanno semplicemente crollando".