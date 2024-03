GTA 6 rimandato? No, i ritardi sono congetture secondo Insider Gaming

Ricordiamo che il report di Kotaku non segnalava la certezza di un rimando al 2026 , ma un sentimento della dirigenza che temeva un ritardo e che stava quindi spingendo il team a ritornare in ufficio per rendere più certa l'uscita nel 2025.

GTA 6, la strada verso il secondo trailer

La data di uscita di certo non è fissata per il 2024 e per il momento i giocatori vogliono solo poter vedere una seconda volta il gioco di Rockstar Games. Il secondo trailer di GTA 6 non ha ancora una data ma continuano a spuntare indizi che segnalano la possibilità che qualcosa si stia muovendo, come una playlist segreta su YouTube e un cambiamento sul sito ufficiale.

Per ora possiamo solo attendere e sperare che non manchi troppo.