GTA 6: Rockstar ha creato una playlist nascosta per i trailer, novità in arrivo?

GTA 6 è ancora lontano ma non smette di essere uno dei giochi più chiacchierati e seguiti dai videogiocatori. Ora, scopriamo che Rockstar Games ha creato una nuova Playlist sul proprio canale YouTube che include solo il trailer di annuncio già noto. Perché è rilevante? Potenzialmente questa mossa potrebbe indicare che lo sviluppatore si sta preparando a pubblicare nuovi video su Grand Theft Auto 6.

L'informazione è stata scoperta dall'utente Twitter GameRollGTA. Tramite il video di annuncio di GTA 6 visibile tramite il sito ufficiale, l'utente ha notato un collegamento alla playlist di YouTube, che è in realtà nascosta e non potrebbe essere trovata in altro modo. Non ha inoltre anche un titolo. Il fatto che sia nascosta aiuta a credere che vi sia sotto qualcosa. Basandoci su Wayback Machine, che registra le pagine internet, l'url della playlist è stato creato oggi, 12 febbraio 2024.

Ovviamente il fatto che Rockstar abbia creato un playlist nascosta non significa obbligatoriamente che novità siano in arrivo. Potrebbe averlo fatto in previsione di futuri trailer così da avere tutto pronto per quando ne avrà necessità. Non è detto che sia in arrivo un altro trailer a stretto giro.