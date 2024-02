Xiaomi 14: c'è il titanio per la il modello Ultra, ma anche prezzi più alti

Ultime indiscrezioni suggeriscono poi che Xiaomi stia considerando l'introduzione di una variante del suo 14 Ultra con un telaio realizzato in titanio .

Un eventuale annuncio potrebbe concretizzarsi durante il Mobile World Congress 2024 a Barcellona, dando all'azienda l'opportunità di accaparrarsi una visibilità internazionale. Fino ad ora, il trionfo della serie Xiaomi 14 nel mercato cinese ha coronato gli sforzi della casa madre. Il MWC sarà il palcoscenico del loro debutto al di fuori dei confini nazionali, ma resta incerta l'estensione di questo passo: coinvolgerà solo il modello base o anche il 14 Pro? Secondo alcune voci quest'ultimo resterà un' esclusiva del mercato cinese , almeno per il momento.

Xiaomi ad oggi non ha ancora comunicato ufficialmente la data di lancio del suo prossimo top di gamma , Xiaomi 14 Ultra.

Titanio d'oriente

Il lancio globale della serie Xiaomi 14 è previsto per la fine di questo mese

Il futuro dispositivo di punta di Xiaomi potrebbe insomma presentarsi in due vesti: una con telaio in titanio e l'altra in alluminio.

Le specifiche trapelate indicano che 14 Ultra potrebbe vantare un display AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, una batteria da 5300 mAh con supporto per la ricarica cablata da 90W e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

La fotocamera potrebbe essere sviluppata ancora una volta in collaborazione con Leica, una configurazione quad-camera che include sensori ad alta risoluzione e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

L'utilizzo del titanio, già presente in altri smartphone di fascia alta, potrebbe conferire al dispositivo una maggiore robustezza.

Per quanto riguarda la memoria, si parla di opzioni da 12 GB o 16 GB di RAM e spazio di archiviazione da 256 GB, 512 GB o 1 TB, senza possibilità di espansione.