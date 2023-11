Xiaomi 14: le vendite in Cina sono un successo

La serie Xiaomi 14 sta ottenendo risultati eccezionali e ha già fatto segnare un record.

Con la vendita di 1,45 milioni di unità nei primi dieci giorni dal lancio, l'azienda guidata da Lei Jun ha raggiunto un esito senza precedenti nel segmento premium.

Da notare che la distribuzione, come evidenziato da Wall Street Insights, dal 31 ottobre, data di inizio delle vendite, fino al 10 novembre, si è rivolta solo all'area della Cina.

In un mercato degli smartphone sempre più competitivo, Xiaomi ha compiuto un notevole passo in avanti con la sua ultima serie.

Xiaomi 14 e 14 Pro continuano a generare entusiasmo, con prospettive di approdo anche in Occidente che non sono affatto da trascurare.