What If...?, Stagione 2: trailer italiano per la serie animata Marvel su Disney+

La Stagione 2 di What If...? è stata presentata da Marvel con un trailer italiano pieno di personaggi e situazioni intriganti: potremo scoprire di cosa si tratta a partire dal 22 dicembre sulla piattaforma streaming Disney+.

Annunciata a luglio, la Stagione 2 di What If...? proverà ancora una volta a mostrarci realtà alternative rispetto al Marvel Cinematic Universe, in cui determinati eventi sono accaduti in maniera diversa o non sono accaduti affatto.