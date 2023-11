Sand Land: un nuovo video diario su dungeon e subquest per il gioco disegnato da Akira Toriyama

Come spiegato da Minami, non c'è solo la superficie del deserto da esplorare, anche se questa rappresenta ovviamente l'ambientazione predominante.

Per l'occasione, il produttore Keishu Minami ha spiegato qualcosa di questi elementi di Sand Land, che a quanto pare hanno ricevuto particolare attenzione in fase di sviluppo.

Bandai Namco ha pubblicato un secondo video diario per Sand Land , in questo caso incentrato su dungeon e quest secondarie all'interno del nuovo gioco dotato dell'inconfondibile caratterizzazione in stile Akira Toriyama.

Tanti spunti per esplorare

Ci sono dunque villaggi e rovine da esplorare, con una mappa ampia in grado di favorire l'esplorazione libera e presentare numerosi dungeon da attraversare.

Questi ultimi possono essere molto ampi e suddivisi in vari livelli, ma in generale le strutture esplorabili saranno molte e varie in termini di dimensioni e caratterizzazione. All'interno dei dungeon sarà inoltre possibile ricavare materiali utili alla personalizzazione dei veicoli, cosa che rende importante la loro esplorazione.

Per quanto riguarda le missioni secondarie, o subquest, queste rappresentano elementi importanti per la conoscenza del mondo di gioco: al di là della storia principale, Sand Land propone anche diverse quest secondarie che spingono a conoscere in maniera più approfondita le ambientazioni e il lore del gioco.