Sea of Thieves: Stagione 10, un video spiega tutto su The Skull of Siren Song

Rare ha pubblicato un nuovo approfondimento video particolarmente esteso su The Skull of Siren Song, un nuovo World Event inserito nella Stagione 10 di Sea of Thieves, che ha la particolarità di essere il primo viaggio competitivo del gioco.

Come spiegato dagli sviluppatori, chi prende parte all'evento The Skull of Siren Song accede a una serie di mappe condivise con altri giocatori all'interno della stessa modalità.

A quanto pare, l'evento è stato ispirato da Cursed Sails, uno dei primi lanciati da Rare, in grado di attirare un grande numero di giocatori insieme.

Anche in questo caso, all'interno di Skull of Siren Song è possibile seguire un'avventura come succede normalmente nei viaggi delle singole ciurme, ma ci saranno molti altri giocatori e navi all'interno degli stessi mari.