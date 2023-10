Sea of Thieves: la Stagione 10 è iniziata, porta molte novità al gioco Rare

Sea of Thieves prosegue il suo viaggio con l'arrivo della Stagione 10, disponibile in questi giorni e caratterizzata da molte novità interessanti tra contenuti e meccaniche di gioco, in grado di arricchire ulteriormente la sempre più ampia simulazione piratesca di Rare.

Come vediamo nell'overview trailer riportato qui sotto, la Stagione 10 porta con sé diversi elementi nuovi che arricchiscono l'esperienza di gioco. Una delle principali è sicuramente l'introduzione delle gilde: queste daranno il via a una serie di numerose aggiunte e aggiornamenti pensati per offrire nuovi modi di giocare ed esplorare i mari di Sea of Thieves.

Si tratta di unire le forze con altri pirati e navigare sotto uno stesso stendardo, costruire una flotta che collabori per ampliare il raggio di conoscenze ed esplorazioni per i mari, condividendo scoperte e ricchezze con un gruppo più ampio di giocatori.