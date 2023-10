Marvel's Spider-Man 2: New Game Plus e replay delle missioni arriveranno entro fine 2023

Abbiamo una finestra temporale un po' più precise sul probabile arrivo di New Game Plus e dell'opzione per il replay delle missioni in Marvel's Spider-Man 2, che dovrebbero arrivare entro la fine del 2023, in base a quanto riferito da uno sviluppatore Insomniac.

La cosa è stata riferita da James Stevenson di Insomniac Games, ovvero lo stesso che aveva confermato l'arrivo delle due funzionalità attraverso un aggiornamento, dunque non presenti al lancio all'interno di Marvel's Spider-Man 2. In questo caso, si tratta invece di dare un certo riferimento temporale all'uscita di questo update.

"Dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno", ha affermato Stevenson, rispondendo a un utente che chiedeva se l'aggiornamento con le due funzionalità sia previsto per il 2023 o il 2024, confermando dunque l'arrivo entro la fine del 2023.