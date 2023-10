Marvel's Spider-Man 2: utenti PS5 segnalano problemi di installazione da disco

Il problema è stato segnalato sia su Reddit che su ResetEra , con alcuni utenti che segnalano che l'installazione si blocca al 36% . A quanto pare soluzioni fai-da-te, da quelle più semplici come disconnettere PS5 prima dell'installazione o riavviare la console a quelle più elaborate come svuotare la cache di di sistema e ricostruire il database, si sono dimostrate completamente inutili.

Alcuni giocatori che hanno acquistato una copia fisica di Marvel's Spider-Man 2 affermano di non riuscire a installare il gioco tramite il disco in alcun modo, il che di fatto rende impossibile avviare l'applicazione.

Il digitale pare l'unica opzione al momento

Insomniac Games non ha ancora commentato il problema sui suoi canali ufficiali, ma in precedenza ha suggerito agli utenti bisognosi di assistenza per risolvere problemi tecnici di non esitare di visitare la pagina di supporto ufficiale di Marvel's Spider-Man 2 a questo link.

In ogni caso, se è vero che anche la sostituzione del disco è del tutto inutile, al momento l'unica opzione possibile è il reso della versione retail e l'acquisto di quella digitale su PlayStation Store.

Viene poi da chiedersi quale sia la natura del problema. Sembra poco probabile l'ipotesi di copie difettose, altrimenti sarebbe sicuramente più diffuso e sarebbe emerso molto prima in rete. Più plausibile piuttosto una qualche sorta di incompatibilità con l'attuale firmware di PS5 e in tal caso basterebbe un semplice aggiornamento di sistema da parte di Sony. Ma per saperlo con precisione dovremo attendere.

Anche voi avete riscontrato questo problema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.