Cosa giocherete questo weekend? Marvel's Spider-Man 2 o Super Mario Bros. Wonder?

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra classica domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori. Cosa giocherete questo weekend? Le ultime settimane sono state ricche di uscite di grande spessore e in particolare ieri sono arrivati due dei giochi più attesi dai giocatori PS5 e Nintendo Switch, ovvero Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder.

La nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales è arrivata ieri in esclusiva per PS5 accompagnata da una più che calorosa accoglienza da parte della stampa internazionale, (a tal proposito ecco la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2), che ha apprezzato il lavoro svolto da Insomniac Games nel creare un sequel per certi versi perfetto, in grado di potenziare quasi tutti gli aspetti dei predecessori, seppur qualche innovazione in più non avrebbe di certo guastato.

Anche Super Mario Bros. Wonder è stato ricoperto di lodi nella nostra recensione e dalla stampa internazionale, proponendosi come il primo Mario 2D da tanti anni a questa parte, caratterizzato da una direzione artistica ispirata, un gameplay divertentissimo e tante idee interessanti e originali in grado di meravigliare costantemente il giocatore.