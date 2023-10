Skull Island: Rise of Kong potrebbe battere LOTR: Gollum come peggior gioco del 2023

The Lord of The Rings: Gollum è attualmente il gioco con la media voti più bassa dell'anno, ma a quanto pare c'è un altro serio contendente al premio come peggior gioco del 2023. Si tratta di Skull Island: Rise of Kong, un nuovo titolo con protagonista King Kong disponibile da oggi su PC e console, che in queste ore sta diventando virale sui social e non di certo per i suoi elevati valori produttivi.

Realizzato da IguanaBee e pubblicato da GameMill, si tratta di un action adventure in terza persona che racconta le origini di un giovane King Kong in cerca di vendetta per la morte dei genitori. Il prezzo di vendita è di 39,99 euro, con uno sconto del 25% al lancio su PlayStation Store, che a quanto pare molti giocatori sconsigliano vivamente di pagare.

In queste ore infatti sono state pubblicate numerose clip su X | Twitter che mettono in mostra i numerosi problemi del gioco, come un comparto grafico degno degli albori di PS3 e Xbox 360 a voler essere generosi, animazioni legnose, dinamiche di gioco raffazzonate e in generale l'impressione che il titolo sia stato realizzato con un budget estremamente limitato.

Ad esempio il primo dei filmati che vi proponiamo qui sotto mostra una sequenze cinematica incompleta in cui è stata inclusa un'immagine statica al posto delle animazioni di una sorta di Velociraptor, tralasciando poi una regia che indignerebbe persino il buon René Ferretti.