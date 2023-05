The Lord of the Rings: Gollum, la recensione dell'avventura nel mondo de Il Signore degli Anelli

Il risultato finale dei lunghi sforzi dello studio tedesco, che prevedeva di pubblicare il gioco nel 2021 salvo poi rinviarne più volte il lancio, lascia tuttavia interdetti: vi spieghiamo perché nella recensione di The Lord of the Rings: Gollum .

In questo caso ci troviamo di fronte a un progetto particolarmente ambizioso per un team di sviluppo di dimensioni contenute come Daedalic Entertainment: un'avventura dinamica che ha per protagonista nientemeno che Gollum , una delle figure più controverse dei romanzi di J.R.R. Tolkien, il cui destino è legato a quello dell'Unico Anello: il suo grande, grandissimo tesssoro.

Fortemente limitato per quasi la metà della sua intera durata da sequenze malamente scriptate , in cui l'azione in-game viene talmente abbozzata da ricordare i tie-in cinematografici degli anni '90, con la grande differenza che in questo caso non era necessario adattare le meccaniche a una storia che è stata scritta da zero, il comparto narrativo appare in particolare privo di una direzione capace di enfatizzarne al meglio le atmosfere e i punti di forza.

Non c'è dubbio che la resa di Gollum sia valida : interpretato in questo caso da Wayne Forester anziché dalla sua voce cinematografica originale, Andy Serkis, il protagonista dell'avventura esprime in maniera molto chiara il proprio dualismo all'interno dei dialoghi e il cambio di personalità lascia interdetti, a riprova di un gran bel lavoro che tuttavia non basta a elevare il livello del racconto.

Daedalic Entertainment, ad ogni modo, non si è azzardata a scrivere la storia del gioco senza prima consultare svariati esperti dell'opera tolkieniana, così da consegnarci un'avventura il più possibile coerente con i libri, che si sviluppa attraverso dieci capitoli per una durata che si attesta sulle dodici ore laddove si proceda con relativa calma.

I momenti di conflitto interno fra Gollum e Smeagol, ma anche i semplici bivi in cui ci viene chiesto di agire seguendo l'una o l'altra personalità, innescano in effetti degli eventi che cambiano il corso della storia, sebbene limitatamente a elementi e personaggi di sfondo: non abbastanza per incidere su di un gameplay che appare in ultima analisi datato e incerto nelle sue meccaniche.

Queste sequenze lasciano talvolta posto a momenti stealth piuttosto basilari , in cui Gollum deve celarsi alla vista delle guardie usando eventualmente delle pietre per distrarle: un po' come in A Plague Tale: Innocence , ma con una realizzazione sostanzialmente peggiore. Ci sono inoltre brevi minigiochi in cui la duplice personalità del protagonista accende un confronto che dovremo cercare di vincere, selezionando le voci più convincenti da un menu contestuale.

Dopodiché finalmente si intravede qualcosa, nella fattispecie sezioni platform molto derivative , palesemente ispirate a Uncharted 4: Fine di un Ladro , in cui si salta da un appiglio all'altro nel tentativo di trovare una via di fuga, con tolleranze esagerate negli agganci, animazioni davvero brutte (vedi il salto da una sbarra all'altra) ma anche tanta scivolosità e impazzimenti della telecamera che producono game over frustranti e immeritati.

Il gameplay di The Lord of the Rings: Gollum sembra dunque inseguire la trama, piuttosto che il contrario: un errore madornale, che nei primi quattro capitoli della campagna costringe a cimentarsi con noiosissime sequenze di raccolta e attivazione di interruttori per poi tornare nella propria cella a riposare, facendo la conoscenza di altri prigionieri della fortezza ma senza che questi risvolti producano qualcosa di concreto.

Realizzazione tecnica: vecchio di due generazioni

The Lord of the Rings: Gollum, uno dei pochi scorci suggestivi che vedrete

È chiaro che portare il mondo de Il Signore degli Anelli sullo schermo richieda un certo tipo di lavoro, specie sul piano delle ambientazioni, al fine di ricreare nella maniera il più possibile efficace gli scenari descritti così minuziosamente da Tolkien e portati al cinema dalla saga diretta da Peter Jackson, che in tale frangente rimane inevitabilmente un punto di riferimento.

Purtroppo, però, la realizzazione tecnica è un altro tasto dolente per The Lord of the Rings: Gollum, che si presenta dopo un pur lungo sviluppo e svariati rinvii con una grafica fondamentalmente vecchia di due generazioni in termini di geometrie, animazioni ed effettistica, nonché viziata da una quantità tale di disattenzioni e glitch da mettere in dubbio la completezza del progetto.

Da questo punto di vista, l'aggiunta del ray tracing appare più come una trovata pubblicitaria che altro, un inutile orpello che finisce per appesantire ulteriormente quello che già così non si pone certo come un esempio di ottimizzazione, anzi si muove con una fatica inspiegabile considerando le geometrie e le tecnologie in campo. E il supporto del DLSS 3 non è una giustificazione.

The Lord of the Rings: Gollum e il conflitto interiore reso come un minigioco

Scordatevi dunque scenari suggestivi o magari uno stile alternativo ma convincente: il titolo di Daedalic è privo di personalità, grezzo, problematico e sciatto, e al di là di un'appena discreta realizzazione del protagonista c'è ben poco che si salvi. La già citata interpretazione di Wayne Forester, senza dubbio, e una bella colonna sonora, ma le note positive praticamente finiscono qui.

Peraltro la versione PC, che ci è stata fornita per la recensione, soffre come detto di enormi problemi di ottimizzazione: sulla configurazione di prova abbiamo potuto farlo girare a 1440p e 60 fps, con tutte le impostazioni al massimo e il ray tracing, solo impostando il DLSS su "bilanciato": un peso del tutto simile a quello, criticatissimo, di cui abbiamo parlato nella recensione di The Last of Us Parte 1, ma con una resa visiva nettamente diversa.