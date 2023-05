The Lord of the Rings: Gollum supporterà il DLSS 3 al lancio su PC

The Lord of the Rings: Gollum supporterà il DLSS 3 già al lancio su PC: lo ha annunciato NVIDIA, rivelando dunque che la nuova avventura firmata Daedalic Entertainment consentirà di moltiplicare le prestazioni sulle schede video della serie RTX 4000.

In effetti sappiamo già dallo scorso luglio che The Lord of the Rings: Gollum includerà il ray tracing e la frame generation potrebbe essere di grande aiuto per migliorare il frame rate una volta attivata questa tecnologia.

"A 4K, le prestazioni della GeForce RTX 4090 aumentano di 3,5 volte, consentendo 169 fotogrammi al secondo con ogni impostazione al massimo e tutte le opzioni di ray tracing attivate", si legge nel comunicato di NVIDIA.

"La GeForce RTX 4080 può raggiungere, invece, i 123 FPS, con un incremento di 3,8 volte; la GeForce RTX 4070 Ti garantisce un'accelerazione di 3,9 volte, per un gameplay a 100 FPS; la GeForce RTX 4070 riceve un incremento di 3,8 volte, ottenendo un risultato di 79 FPS nel nostro benchmark."

Non è tutto: l'avventura ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli includerà un'opzione per attivare l'antialiasing DLAA di NVIDIA, anch'esso basato sull'intelligenza artificiale, nonché la tecnologia NVIDIA Reflex per un abbassamento della latenza: in questo caso la riduzione arriva al 56%.