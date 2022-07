The Lord of the Rings: Gollum e Steelrising supportano ray tracing e DLSS su PC: lo ha annunciato Nacon, ufficializzando un'importante collaborazione con NVIDIA per i due giochi.

"Gli sviluppatori di Steelrising e de Il Signore degli Anelli: Gollum hanno lavorato fianco a fianco con NVIDIA per includere due tecnologie avanzate nei loro giochi", si legge nel comunicato stampa del publisher francese.

"Raytracing (RT), che conferisce realismo ai giochi, grazie a un'illuminazione e a un'ombreggiatura migliorate; e Deep Learning Super Sampling (DLSS), la tecnologia AI di NVIDIA, acclamata dalla critica, che aumenta le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine."

Mostrato al Nacon Connect con un trailer del gameplay, The Lord of the Rings: Gollum ci metterà al comando dell'iconico personaggio in una "pericolosa missione per trovare l'unica cosa veramente preziosa per lui."

"Dovrai farti strada attraverso ambienti complessi, arrampicandoti, saltando e sgattaiolando per evitare i pericoli. Gollum è intelligente e astuto, ma è anche combattuto dalla sua doppia personalità. Starà a te decidere se il lato oscuro di Gollum prenderà il sopravvento o se è rimasto un briciolo di saggezza in quello che una volta era lo hobbit Sméagol."

Steelrising presenta invece "una versione alternativa della storia nel 1789, anno della presa della Bastiglia. Il giocatore assume il ruolo di Aegis, l'automa-guardia del corpo di Maria Antonietta, che deve farsi strada in una Parigi ucronica dove le macchine stanno reprimendo la Rivoluzione."