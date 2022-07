The Lord of the Rings: Gollum si è mostrato in un trailer gameplay al Nacon Connect

Tra i maggiori protagonisti dell'evento Nacon Connect di oggi c'è The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo action adventure incentrato sul mondo del Signore degli Anelli, che si è mostrato in un nuovo trailer incentrato sul gameplay.

Il video in questione è composto da un veloce montaggio di varie scene tratte proprio dal gioco vero e proprio, mostrando in questo modo la diversità di ambientazioni e situazioni in cui il protagonista può venire a trovarsi all'interno della storia, ovviamente ispirata agli eventi del personaggio creato da JRR Tolkien.

L'intenzione di Daedalic Entertainment, con questa nuova produzione, è gettare nuova luce sul personaggio di Gollum, che è fondamentalmente uno dei più grandi incompresi e forse male interpretati, visto che si tratta di un reietto che tuttavia ha un lato positivo e ha preso parte ad eventi importanti e anche eroici.

In The Lord of the Rings: Gollum avremo modo di vedere qualcosa della sua duplice natura, e prendere parte anche ad alcuni momenti epici della sua grande avventura, in un action adventure in terza persona che sembra avere momenti stealth e porci di fronte a varie sfide.

Gollum può correre, arrampicarsi, nascondersi e sfruttare gli scenari in varie maniere per raggiungere i propri obiettivi, cercando di raggiungere il suo prezioso tesoro attraverso una grande quantità e varietà di ambientazioni: dalle montagne di Mordor alle Miniere di Moria, passando attraverso la Foresta di Mirkwood e tanti altri panorami tipici della Terra di Mezzo. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all'anteprima che avevamo pubblicato tempo fa.