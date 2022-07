Steelrising: gameplay trailer del soulslike ambientato nella Rivoluzione Francese dal Nacon Connect

Durante il corso del Nacon Connect 2022, Spiders ha presentato un nuovo gameplay trailer di Steelrising, il soulslike ambientato durante una Rivoluzione Francese alternativa in arrivo su PC e console.

Nel filmato vengono presentate alcune delle location che visiteremo nei panni dell'automa Aegis, così come varie tipologie di nemici e boss. Vediamo in azione anche il sistema di combattimento, che promette di offrire grande libertà ai giocatori. Sarà possibile infatti utilizzare armi veloci come delle lame gemelle per attacchi a corto raggio, oppure delle armi più lente, ma con un raggio d'azione maggiore. Gli sviluppatori di Spiders inoltre hanno menzionato anche delle "armi alchemiche" in grado di tenere a bada più avversari contemporaneamente, nonché dei moschetti per gli attacchi dalla lunga distanza.

Steelrising è un action GDR in sviluppo presso gli studi di Spiders, autori di Greedfall 1 & 2 e Technomancer. Ambientato in una versione alternativa in stile steampunk della Parigi del 1789, nel pieno della Rivoluzione Francese, nel gioco vestiremo i panni di Aegis, un'automa meccanico nonché guardia del corpo della regina Maria-Antonietta che avrà l'obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città.

Steelrising sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dall'8 settembre 2022. Ecco il nostro provato del soulslike di Spiders.