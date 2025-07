Il soulslike francese Steelrising costa pochissimo su Instant Gaming: è ora di recuperarlo

Se i gioco d'azione soulslike vi intrigano ma avete sempre evitato quelli non prodotti da FromSoftware, significa che vi siete persi l'intrigante (anche se certamente non perfetto) Steelrising del team francese di Spiders. Ora, però, potete rimediare acquistandolo tramite Instant Gaming in versione PC Steam a soli 2,50€ invece dei 50€ del prezzo pieno. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA . Inoltre, è disponibile anche la versione Deluxe a pochi euro in più.

Che gioco è Steelrising

Steelrising è un gioco di ruolo d'azione in terza persona ispirato ai souslike che ci porta nella Francia di Luigi XVI e ci mette nei panni di un automa da combattimento che svolge il ruolo di guardia del corpo della Regina. Dovremo salvare la Rivoluzione francese e combattere i soldati meccanici del Re. Potremo prendere le nostre decisioni e condizionare la storia.

Come in ogni soulslike, dovremo combattere facendo schivate, salti e parry, con varie armi a nostra disposizione da sfruttare liberamente in base al nostro stile di gioco preferito. Il personaggio è anche molto agile e grazie a un arpione può spostarsi liberamente in certi punti della mappa. Ci sono anche i livelli di difficoltà per chi non ama i giochi troppo difficili.