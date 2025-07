Il supporto online di Assetto Corsa è stato improvvisamente chiuso su PlayStation

Non c'è ancora un annuncio ufficiale da parte di Sony o del team di sviluppo, ma diverse testimonianze riferiscono che gli elementi online di Assetto Corsa non risultano più disponibili , nonostante tutte le componenti single player siano comunque fruibili normalmente.

Il gioco ha in effetti accumulato ormai una decina d'anni sulle spalle, essendo uscito nel 2014, e secondo il modus operandi tipico di questo periodo potrebbe aver raggiunto la fine della sua corsa in termini di supporto, ma la rimozione del supporto giunge comunque un po' inaspettata , considerando anche la popolarità del titolo.

PlayStation pare abbia silenziosamente chiuso il supporto online di Assetto Corsa , di fatto rendendo inutilizzabili gli elementi multiplayer della celebre simulazione di guida di Kunos Simulazioni, con una mossa che è emersa alquanto a sorpresa, considerando che non è stata annunciata in precedenza.

Una rimozione fondamentale

Assetto Corsa resta comunque disponibile su PlayStation Store, almeno per il momento, e proprio dalla sezione giapponese del negozio online di Sony giunge una comunicazione più precisa sullo stato delle cose, riportando che "il servizio online per questo gioco è concluso, considerate che le funzionalità online non sono disponibili".

Vari giocatori, in effetti, riportano che tutti gli elementi online di Assetto Corsa non sono più raggiungibili, compresa anche la possibilità di creazione delle lobby con altri utenti.

Trattandosi di una simulazione di guida che fa della competizione tra giocatori un elemento cardine, questa disattivazione ha riflessi ovviamente molto pesanti sull'utilizzo del gioco, e ora si teme che la chiusura dell'online emerga nelle prossime ore anche su Xbox.

Con il nuovo Assetto Corsa EVO in arrivo, la disattivazione del primo capitolo era probabilmente prevedibile, anche se stupisce il fatto che sia arrivata senza preavviso.