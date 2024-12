Assetto Corsa Ultimate Edition è in sconto su Instant Gaming per il Calendario dell'Avvento

Assetto Corsa Ultimate Edition è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 9.99€ rispetto al prezzo originale di 56€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 12.19€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con Assetto Corsa Ultimate Edition , hai accesso alla versione più completa del celebre simulatore di guida, arricchita con tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati finora. Scegli tra 178 veicoli fedelmente ricreati e 19 circuiti leggendari con oltre 40 configurazioni diverse. Ogni tracciato è stato riprodotto tramite scansione laser per garantire il massimo realismo.

Vivi il realismo della simulazione di guida

Grazie al suo motore fisico avanzato basato su dati e telemetria reali, Assetto Corsa offre un'esperienza di guida autentica e coinvolgente. Personalizza il tuo stile di guida regolando i parametri delle auto e delle gare, e metti alla prova le tue abilità nelle modalità per giocatore singolo o multigiocatore.

L'Ultimate Edition include tutti i DLC, come i pacchetti Dream Pack, Ready to Race, Japanese Pack, Porsche Pack e molti altri, che aggiungono contenuti esclusivi come auto iconiche e celebri circuiti.