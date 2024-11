Assetto Corsa Ultimate Edition in offerta su Instant Gaming per PC

Un’esperienza completa e immersiva

Il gioco offre una vasta gamma di modalità, sia in single player che in multigiocatore online, permettendoti di personalizzare ogni aspetto della gara per adattarla al tuo stile di guida. Grazie al motore fisico avanzato, basato su dati reali e telemetria, Assetto Corsa si conferma come il punto di riferimento per gli appassionati di simulazioni.

Con 40 configurazioni di tracciato e la possibilità di regolare ogni dettaglio tecnico delle auto, Assetto Corsa Ultimate Edition garantisce un livello di personalizzazione e realismo senza precedenti. Ogni veicolo è stato sviluppato utilizzando tecnologie avanzate, come la scansione laser per i circuiti, assicurando un'accuratezza maniacale.