Andrzej Sapkowski ha svelato il titolo e l'ambientazione del nuovo libro di The Witcher

Lo scrittore polacco Andrzej Sapkowski non ha ancora finito con la saga The Witcher , la sua opera principale. L'ultimo libro pubblicato risale al 2013, La Stagione delle temperste, ma presto ne potremo leggere un altro, come svelato in un'intervista concessa alla rivista Nowa Fantastyka, naturalmente nella sua lingua madre. Il titolo del nuovo volume sarà Rozdroże Kruków, che possiamo tradurre come "Crocevia dei Corvi" . Naturalmente non è da prendersi come il titolo definitivo in italiano, che sarà deciso dall'editore a tempo debito.

Copertina e dettagli

C'è già anche la copertina del libro, in cui vediamo Geralt combattere in un cimitero. Quindi viene confermato ciò che Sapkowski aveva già svelato in passato, ossia che Geralt sarebbe stato il protagonista di una nuova storia. Nel caso seguiremo un'avventura vissuta durante i suoi primi anni da strigo.

La copertina del nuovo libro di The Witcher

Abbiamo anche la descrizione ufficiale, tradotta sempre dal polacco: "Questa volta il gran maestro del fantasy polacco torna agli anni dell'adolescenza di Geralt, quando muove i primi passi da strigo e deve affrontare numerose sfide. Armato di due spade, combatte mostri, salva vergini innocenti e aiuta amanti infelici. Cerca sempre di obbedire al codice non scritto che ha ricevuto dai suoi maestri e mentori. Come al solito, la vita non gli risparmia le delusioni: l'idealismo giovanile si scontra con la realtà. La saga continua. La storia non finisce mai..."

Interessante il fatto che Sapkowski non si era detto interessato a produrre un prequel della serie, ma evidentemente il successo avuto grazie a videogiochi e serie Netflix lo ha spinto a tornare sui suoi passi.

Il primo capitolo del libro è leggibile nel numero di novembre 2024 di Nowa Fantastyka, mentre l'uscita del volume è stata fissata per il 1° dicembre, almeno in Polonia. La pubblicazione internazionale non ha ancora una data. Chissà se ci sarà qualche eco della nuova storia in The Witcher 4 (improbabile).