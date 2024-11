The Witcher 4 sarà più grande e migliore del terzo capitolo, assicura CD Projekt RED

" Sarà migliore anche di Cyberpunk 2077 ", ha continuato il vicepresidente della divisione tecnologica di CD Projekt RED. "Ed è chiaro che sarà così, perché per noi sarebbe inaccettabile pubblicare un prodotto inferiore a quelli che ci sono stati prima. Non vogliamo tornare indietro."

"Tutto ciò che posso dire è che cambiare motore grafico non ha influenzato in alcun modo il nostro desiderio di essere sempre molto ambiziosi. Dunque il nostro prossimo gioco non sarà più piccolo o peggiore del precedente: sarà più grande e migliore di The Witcher 3: Wild Hunt ."

"Non dico che sarà facile, ma sono convinto che stiamo lavorando ad alcune cose molto interessanti e la speranza è che ciò consenta di mettere sul tavolo una solida dimostrazione delle nostre tecnologie ", ha spiegato Tremblay ai microfoni di Eurogamer."

The Witcher 4 sarà più grande e migliore del terzo capitolo : lo ha dichiarato Charles Tremblay, vicepresidente della divisione tecnologica di CD Projekt RED, nel corso di un'intervista in cui ha fornito alcuni dettagli sull nuovo episodio della serie.

Si comincia a fare sul serio

Le parole di Charles Tremblay arrivano a poche ore dall'annuncio che The Witcher 4 è entrato in piena fase di sviluppo, e confermano l'impegno che lo studio polacco vuole mettere in questo nuovo, importante progetto.

"Anche se ci sarannno alcuni momenti complicati, anche se si verificheranno degli imprevisti, faremo davvero tutto il possibile perché The Wiitcher 4 risulti superiore a ciò che abbiamo realizzato negli scorsi anni. La tecnologia non dovrebbe essere un ostacolo in tal senso."