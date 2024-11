The Witcher 4 uscirà in contemporanea su PC e console, non si ripeterà il caso Cyberpunk 2077

Charles Tremblay, vicepresidente della divisione tecnologica di CD Projekt RED, ha detto che The Witcher 4 uscirà in contemporanea su PC e console, ma lo studio darà la stessa priorità a tutte le piattaforme.

Ciò significa, secondo Tremblay, che non si ripeterà quanto accaduto con Cyberpunk 2077: i vari compartimenti del team di sviluppo comunicheranno meglio e si confronteranno di continuo, evitando situazioni in cui qualcuno rimane indietro e diventa poi impossibile recuperare.

"Al momento adottiamo un approccio molto pragmatico", ha spiegato. "Ad esempio può accadere che non si possa andare avanti con diverse linee produttive perché alcune non sono pronte, e procedendo ugualmente si andrebbbe a pagare successivamente un prezzo molto alto."

"A quel punto, infatti, le cose non funzionerebbero e bisognerebbe recuperare in corsa, come successo con Cyberpunk 2077: non vogliamo che accada di nuovo. Poniamo che il problema sia sulle versioni console: lavorarci all'ultimo momento non sarebbe più un'opzione accettabile."

"Per questo controlliamo il lavoro su console e sappiamo esattamente a che punto siamo su tutte le piattaforme, anziché dire 'oh, su PC funziona bene, dunque possiamo andare avanti'. Abbiamo cambiato approccio per poter avere una visione più ampia del progetto su tutti i sistemi da gioco a cui è destinato."