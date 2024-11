Indiana Jones e l'Antico Cerchio racconta una storia successiva al primo film, con protagonista in evoluzione

La storia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio si posiziona in un momento successivo a I Predatori dell'Arca Perduta, e prima de L'Ultima Crociata, cercando di trovare un particolare momento nella storia del personaggio che non sia stato raccontato in precedenza dai film.

Come spiegato dal creative director Axel Torvenius, dal design director Jens Andersson e dal lead narrative designer Tommy Tordsson Björk, il gioco è stato sviluppato in stretta collaborazione con LucasFilm Games per garantire la massima vicinanza al materiale originale.

Xbox Wire ha pubblicato un nuovo approfondimento su Indiana Jones e l'Antico Cerchio , spiegando qualcosa sulla collocazione temporale della storia, posizionata dopo il primo film , e sulla costruzione del protagonista, che si presenta come un personaggio in evoluzione nel corso della narrazione.

Storia e protagonista

"Parlando in termini di trama, il gioco si colloca dopo "I Predatori dell'Arca Perduta", ha spiegato Torvenius. "Indy si è separato da Marion Ravenwood, la compagna del primo film, e si è un po' perso, cercando di capire quale sarà la sua strada", spiega il director.

"È un insegnante affascinante e molto umano, ma anche un supereroe quasi ossessionato, ma senza superpoteri".

L'ossessione è un'idea che emerge particolarmente in questa versione di Indy e che lo definisce come personaggio: "L'ossessione per il suo lavoro, per l'esplorazione del passato e per la scoperta dei segreti della storia, ed è questa che lo ha portato al punto in cui si trova quando inizia il gioco", spiega Björk. "Il tema personale dell'ossessione di Indy è qualcosa che abbiamo tratto da 'L'ultima crociata' e dal rapporto che Indy ha con suo padre, anch'egli ossessionato dal lavoro. Indy non si rende conto di quanto questo definisca anche lui".

Al di là di questa spinta principale all'azione, il modo in cui l'avventura si svolge dipende poi anche dalle scelte del giocatore. In Indiana Jones e l'Antico Cerchio vediamo peraltro un protagonista in evoluzione: come abbiamo visto, nel corso del gioco possiamo ottenere i Punti Avventura, che possono essere investiti per evolvere Indiana Jones secondo diverse direttrici.

Si tratta in sostanza di un albero delle abilità sullo stile dei giochi di ruolo, che consente però per la prima volta di agire sulle caratteristiche di un'icona cinematografica per modificarne alcuni elementi, e plasmare un po' il personaggio in base ai gusti dei giocatori.

La progressione del personaggio viene anche sottolineata dal suo aspetto, considerando che il cappello e la giacca si rovinano progressivamente a appaiono più "vissuti" avanzando nella storia, così come il suo diario si riempie di appunti e testimonianze. Proprio in queste ore abbiamo saputo che Indiana Jones e l'Antico Cerchio si mostrerà con il trailer di lancio fra pochi giorni, mentre qualche giorno fa avevamo visto svelate tante caratteristiche su puzzle, combattimenti, espansione e altro.