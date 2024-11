Indiana Jones e l'Antico Cerchio si mostrerà con il trailer di lancio fra pochi giorni

Il trailer di lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio arriverà il 2 dicembre alle 16.00: lo hanno annunciato MachineGames e Bethesda, puntando a far montare l'entusiasmo nei confronti del gioco basato sulla celebre saga cinematografica.

"L'ultima, indimenticabile avventura di Indy è quasi arrivata", si legge nella sinossi del video, già programmato su YouTube. "Scoprite uno dei più grandi misteri della storia in Indiana Jones e l'Antico Cerchio, un'esperienza single player in prima persona ambientata fra gli eventi de I Predatori dell'Arca Perduta e L'ultima Crociata."

"Preparatevi a indossare fedora e frusta, e a calarvi nei panni del leggendario archeologo Indiana Jones per intraprendere un'epica avventura che vi porterà in giro per il mondo, coinvolgendovi in una corsa contro le forze nemiche per scoprire i misteri che avvolgono l'Antico Cerchio."