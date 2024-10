Indiana Jones e l’antico Cerchio: abbiamo giocato la nuova avventura dell'archeologo più famoso di sempre!

Un personaggio che cinematograficamente ha dato tantissimo, ma che videoludicamente è rimasto pressappoco fermo alle due magnifiche avventure grafiche targate Lucasfilm/Lucasarts, ovvero Indiana Jones and The Last Crusade del 1989 e The Fate of Atlantis del 1992. Sì, ci sono stati altri videogiochi ufficiali, ma se volevamo andare per tombe con un gamepad in mano avevamo Lara Croft come fedele amica o il suo emulo Natham Drake che, in quanto a spettacolarità, non ci ha fatto rimpiangere niente. Ora che il personaggio sembra aver detto davvero tutto sul grande schermo e il buon Ford ha raggiunto definitivamente l'età della pensione, forse per il vecchio Indy è davvero arrivato il momento di rilanciare la sua carriera videoludica.

Se la prima parte serve per insegnare al giocatore in che modo è possibile interagire con il mondo di gioco, offrendoci anche un primo interessante puzzle da risolvere, la seconda ha lo scopo di mostrarci la parte più action di questo progetto. Castel Sant'Angelo è un ambientazione prevalentemente incentrata sullo stealth, permettendoci di mettere a fuoco il comportamento della IA mentre sgattaioliamo per le antiche mura romane. Peccato che non ci sia stato permesso di giocare l'intera missione: dopo circa trenta minuti veniamo interrotti e su tutti i computer viene caricato il livello ambientato a Giza, in Egitto.

Della stessa opinione sono Todd Howard, che ha avuto l'idea di sfruttare il personaggio, e MachineGames, messa ai comandi di questo ambizioso progetto intitolato Indiana Jones e l'Antico Cerchio che, mouse e tastiera sottomano, si è dimostrato finalmente per quello che è: un Wolfenstein New Blood più lento, più riflessivo, più avventuroso e più spazioso. Caratteristiche che non ci ha rivelato subito, ma solo dopo due segmenti introduttivi nei quali il professor Jones si sgranchirà le gambe per le eleganti stanze della sua università, e tornerà definitivamente in azione sfidando i fascisti italiani a Castel Sant'Angelo, a Roma.

È proprio la stessa sensazione che si prova guardando i migliori film di Indiana Jones e ora Indy siamo noi: quale sarà la nostra prossima mossa? Ai piedi delle grandi piramidi troviamo un amichevole villaggio e i grandi scavi che i nazisti, ovunque anche qui, stanno portando diabolicamente avanti. Il level design è davvero di altissimo livello e la libertà di andare dappertutto non si traduce nella possibilità di saltare ogni scontro: l'altopiano di Giza è disseminato di cunicoli, strettoie, ronde naziste, scavi, gru, betoniere, tende piene di oggetti e naturalmente tombe e sacrari. Un vero e proprio luna park per un personaggio come Indiana Jones.

Peccato che una volta fatto il salto, meticolosamente calcolato, non sia partito il classico "tattatatta tattataa" che al cinema accompagna le migliori astuzie del personaggio: ce lo saremmo meritato, comprendiamo però che suonarlo ad ogni frustata diventerebbe un filo eccessivo. Sapete cosa ci vorrebbe? Un pulsante appositamente pensato per farlo partire quando necessario! Forse l'amore per Indiana Jones, le emozioni e i ricordi che scatena nei figli degli ottanta, ci stanno facendo perdere la testa, o forse questo gioco MachineGames ha davvero colto nel segno.

A Giza abbiamo avuto modo di apprezzare anche la versatilità della frusta di Indiana Jones che si è rivelata essere sia un ottimo strumento difensivo, sia un insostituibile attrezzo da lavoro. La frusta si può avvolgere solo a determinati punti, ma questi sono disseminati un po' ovunque e possono anche essere utilizzati creativamente, come abbiamo fatto noi per oltrepassare uno scavo evitando un gruppo di nemici che in quel momento, a corto di energia e fiato, ci avrebbero immediatamente messo fuori gioco.

Tra azione e puzzle

La frusta, come dicevamo, è utile anche in combattimento: puntata ai piedi può far cadere un nemico, mentre schioccarla sulle sue mani permette di disarmarlo, inoltre è utile per avvolgerli e avvicinarli a noi, indebolirli con dei colpi più deboli, ma veloci. Frusta e pugni saranno i nostri migliori alleati in Indiana Jones e l'antico Cerchio, mentre le armi da fuoco sembrano utili solamente in casi estremi, vista la loro lentezza e imprecisione. Inoltre fanno rumore e il rumore attirerà altri nazisti, alcuni li porterà a cercare il più vicino allarme che ne attirerà ancora di più. Non sembra pero essere così difficile scappare e far perdere le proprie tracce. A Giza abbiamo anche incontrato un paio di missioni secondarie molto divertenti - più pretesti ci sono per esplorare questi livelli e meglio è - e tanti documenti e punti da fotografare per arricchire di aneddoti, e spesso anche nuovi indizi, il nostro taccuino.

I volti sono stati migliorati ulteriormente risolvendo buona parte dei problemi che affliggevano gli occhi dei personaggi

Qui abbiamo incontrato diversi puzzle mai difficili, ma nemmeno scontati, messo le mani su strumenti essenziali come l'accendino che da trovare non è proprio semplicissimo, ci siamo persino trasvestiti per passare relativamente inosservati. Peccato che la nostra avventura sia terminata proprio sul più bello, mentre eravamo nei pressi della tomba più grande, più interessante, finalmente di nuovo in compagnia di Gina Lombardi e proprio mentre si avvicinava il climax di un livello che comunque avremmo volentieri esplorato più a lungo e molto più meticolosamente di quanto, poi, abbiamo avuto modo e tempo di fare.