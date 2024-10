Annunciato un nuovo Castlevania, ma non è quello che sperate

Konami ha annunciato un nuovo Castlevania , che non è proprio ciò che ci aspettavamo. Si tratta infatti di un musical , realizzato dalla Takarazuka Revue. Si chiamerà "Castlevania - Risveglio sotto la Luna" e sarà interpretato dalla Hanagumi Troupe, guidata da Sea Nagatsuki. La sceneggiatura e la regia sono state affidate a Kei Suzuki, già dietro ai musical basati sulle serie Ace Attorney e Sengoku Basara, entrambi della Takarazuka Revue, evidentemente specializzata in musical tratti dai videogiochi.

Che cos'è un uomo? Un misero mucchio di segreti ballabili

Leggiamo alcune informazioni prese dal sito ufficiale, tradotte dal giapponese.

La serie "Castlevania" di Konami è formata da giochi d'azioni horror gotici di Konami Digital Entertainment Co., Ltd. È caratterizzata da una visione del mondo unica, da splendide immagini e musiche di sottofondo classiche e solenni. La storia della battaglia senza fine tra il Conte Dracula, risorto da un sonno di 100 anni, e gli eroi, incentrata sulla famiglia Belmont, un clan di cacciatori di vampiri, è amata dai fan sia in Giappone che all'estero sin dall'uscita del primo gioco nel 1986. Si è espansa oltre il gioco, con una serie anime distribuita a livello mondiale. Ora, questo capolavoro senza tempo, che brilla nella storia dei videogiochi, verrà trasformato per la prima volta in un musical dalla Hanagumi Troupe, con protagonista Touki Sea. Con una storia originale e una regia unica della Takarazuka Revue, aprirà una nuova strada alla serie.

Il musical sarà in palinsesto dal 7 giugno al 20 luglio 2025 al Takarazuka Grand Theater e dal 16 agosto al 28 settembre 2025 al Tokyo Takarazuka Theater. I biglietti saranno in vendita rispettivamente il 17 maggio 2025 per lo spettacolo al Takarazuka Grand Theater e il 13 luglio 2025 per quello al Tokyo Takarazuka Theater.