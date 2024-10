Nintendo Switch ha ricevuto l'aggiornamento di sistema 19.0.1 e per una volta non migliora solo la stabilità

Nintendo ha pubblicato oggi l'aggiornamento di sistema 19.0.1 di Nintendo Switch, che per una volta tanto non si limita a migliorare solo la stabilità della console, bensì serve a risolvere dei problemi di connettività e dei download in modalità riposo.

Nello specifico, le note dell'aggiornamento affermano che è stato "risolto un problema dove il Nintendo GameCube Controller Connection Tap talvolta non veniva riconosciuto" e "un problema dove i processi di comunicazione, come i dowload di software, non funzionavano correttamente con la console in modalità riposo".