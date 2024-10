L'aggiornamento di sistema 19.0.0 per Nintendo Switch è disponibile per il download

Infatti, stando a quanto riportato nelle note ufficiali diramate dalla casa di Kyoto, il nuovo update pare limitarsi solamente ad apportare " miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente" e non include nessun'altra modifica o miglioramento.

Nelle scorse ore Nintendo ha iniziato il rolloud dell' aggiornamento di sistema 19.0.0 per le console della famiglia Nintendo Switch . Come da tradizione ormai, vi suggeriamo di non trattenere il fiato in attesa di novità sorprendenti.

Nessuna novità per gli utenti, in attesa di Switch 2

Talvolta capita che questi aggiornamenti nascondano tra i file più di quanto viene detto nelle note ufficiali, ma non sembra essere questo il caso. Infatti, come come confermato dal dataminer OatmealDome, che più volte in passato ha scoperto dei piccoli segreti nascosti negli aggiornamenti della console, la versione 19.0.0 "ricostruisce l'intero sistema operativo con una versione più recente dell'SDK". In soldoni, cosa cambia per l'utente? Fondamentalmente nulla, dato che queste modifiche riguardano più che altro gli sviluppatori.

Nel frattempo i giocatori stanno attendendo con impazienza novità su Nintendo Switch 2 o qualunque sia il nome del successore del campione d'incassi della grande N. Recentemente un produttore di accessori ha parlato della possibile data di uscita della console, con possibili dettagli su Joy-Con e prezzi.