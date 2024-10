Il cosplay di Asuna da Sword Art Online firmato sera_inaa incanta in versione Alfheim

Sword Art Online è uno dei franchise giapponesi più celebri e di successo, con light novel, anime, film e manga che hanno conquistato un vasto pubblico nell'ultimo decennio. L'opera di Reki Kawahara è molto apprezzata anche dai cosplayer, come dimostra sera_inaa con il suo cosplay di Asuna in versione Titania.

Nella storia di Sword Art Online, i protagonisti esplorano diversi mondi digitali simulati, cambiando i loro avatar virtuali a seconda del gioco online. In questo caso, vediamo Asuna nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo immaginario di Alfheim Online.