Il cosplay di Pyramid Head da Silent Hill 2 firmato Jessica Nigri torna a manifestarsi

Jessica Nigri ha rilanciato il suo cosplay di Pyramid Head da Silent Hill 2 in occasione del lancio del remake del classico Konami, che come sappiamo sarà disponibile su PC e PS5 fra pochi giorni, a partire dall'8 ottobre.

Presentato per la prima volta in tempi non sospetti, ben quattro anni fa, il cosplay in questione ha dato vita a tantissimi tentativi di imitazione più o meno riusciti che la stessa Jessica ha cercato di stimolare, fornendo dettagli e indicazioni su come realizzare questo costume.

Certo, l'idea di trasformare uno dei mostri più iconici di Silent Hill 2 in una donna è tutta farina del sacco della celebre cosplayer, che ha poi realizzato l'enorme "casco" metallico della creatura e ha abbinato al costume delle scarpe con tacchi talmente lunghi da dare la sensazione di un arto felino.