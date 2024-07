Il cosplay di Buggy il Clown da One Piece firmato Jessica Nigri è un'esplosione di colori

Jessica Nigri ha realizzato un cosplay di Buggy da One Piece: si tratta del suo personaggio preferito, a maggior ragione dopo l'arrivo della serie televisiva che è riuscita a portarlo in live action in maniera davvero interessante.

Truccato come un pagliaccio, Buggy possiede i poteri donatigli dal frutto del diavolo Puzzle Puzzle, e riesce dunque a dividere le varie parti del suo corpo, controllarle anche a distanza facendole restare a mezz'aria e poi riunirle.