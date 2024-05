One Piece: la prima stagione è stata la più vista su Netflix nella seconda metà del 2023

L'occasione è stata il nuovo rapporto sui risultati del servizio, chiamato come sempre "What We Watched" e relativo alla seconda metà del 2023 .

Netflix ha svelato alcuni nuovi dati d'ascolto delle sue serie, tra le quali quella One Piece , che a quanto pare si è rivelata essere un enorme successo . In realtà lo si sapeva già, ma ora c'è un'ulteriore conferma, che va a spazzare via anche gli ultimi dubbi sulla sua viabilità commerciali. Certo, rimane da capire come potrà tenere il passo con la serie manga e con quella anime, vista la quantità di episodi e di archi narrativi, ma questo per il momento pare essere un problema relativo.

Ottimi numeri

La serie più vista è stata proprio quella One Piece con oltre mezzo miliardo di ore di visione, che si traducono in poco meno di 72 milioni di visualizzazioni totali. Da notare che Netflix ha cambiato il modo in cui riporta i suoi dati nel rapporto, allineandosi a quello delle top 10 settimanali. In sostanza viene utilizzato il termine "visualizzazioni" per indicare le ore guardate.

Netflix ha sottolineato anche che l'adattamento dal vivo ha spinto le visualizzazioni anche per il film e la serie anime di One Piece. In totale, i contenuti di One Piece hanno generato circa 50 milioni di visualizzazioni, che vanno a sommarsi a quelle della serie dal vivo.

Va notato che il rapporto divide le serie per stagioni. Quindi alcune serie più longeve, con molte stagioni, potrebbero aver superato One Piece come visualizzazioni totali. A Netflix interessa però di più sottolineare i dati delle singole stagioni, ottenendo così un vantaggio. Se fossero considerati i dati delle intere serie, è probabile che i contenuti terzi occuperebbero molte delle prime posizioni. Ad esempio "Suits", un grande successo della scorsa estate arrivato solo in ventunesima posizione proprio per via della divisione delle stagioni. Sommandole si ottengono 146 milioni di visualizzazioni.