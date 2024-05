Rise of the Ronin: la patch 1.05 ha aggiunto un nuovo livello di difficoltà, missioni e altro

Team Ninja ha pubblicato in queste ore la patch 1.05 di Rise of the Ronin, che ha aggiunto un nuovo livello di difficoltà e apportato alcune variazioni al bilanciamento, oltre a correzioni tecniche per il gioco d'azione open world su PS5.

L'aggiunta principale è dunque costituita dal nuovo livello di difficoltà "Midnight", che è stato inserito alle Ally Mission e che rappresenta un ulteriore livello di sfida per i giocatori più esperti che vogliono cimentarsi in qualcosa di particolarmente impegnativo.

Oltre a questo, sono state aggiunte 5 nuove missioni nella sezione Ally, oltre alla possibilità di resettare il livello di dell'ordine pubblico all'interno delle aree nella modalità Midnight.