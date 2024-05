Super Mario Run ora ha un evento crossover con Paper Mario: Il portale millenario

Nintendo ha lanciato un nuovo evento crossover a tempo per Super Mario Run che celebra l'uscita recente di Paper Mario: Il Portale Millenario per Nintendo Switch, la nuova esclusiva first party per la console ibrida. Nemmeno a dirlo partecipare può fruttarvi dei nuovi contenuti.

Per chi non lo conoscesse, Super Mario Run è un gioco mobile lanciato nel 2016, che molti vorrebbero morto da tempo, ma che a quanto pare continua a essere aggiornato, in particolare in occasione del lancio di altri titoli di Nintendo, come accaduto recentemente anche con Princess Peach: Showtime!.

In cosa consiste il nuovo evento? Ai giocatori sarà applicato un moltiplicatore bonus di 1,2x alle medaglie guadagnate nel livello Remix 10. In questo modo avranno la possibilità di ottenere oggetti speciali dal Super Bonus Game. Il bonus sarà attivo fino al 25 maggio.

Naturalmente non è tutto qui, perché l'evento prevede missioni speciali a tema Paper Mario: Il Portale Millenario, con la possibilità di guadagnare decorazioni come ricompense completandone un certo numero. Le missioni dell'evento saranno disponibili fino al 27 giugno.